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Meral Akşener 'Gelirsek ilk yapacağımız iş' dedi söz verdi

Meral Akşener 'Gelirsek ilk yapacağımız iş' dedi söz verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir’de yaptığı konuşmada, seçmenin velinimet olduğunun unutulduğunu ve bunu hatırlatmak için yollarda olduğunu söyledi. Akşener, İzmir'in üç ilçesinde esnaf ziyareti yaptı, sorunlarını dinledi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bazı programlara katılmak üzere İzmir’e geldi. İlk olarak Menderes ilçesine gelen Akşener, burada vatandaşlara seslendi.

Akşener, “Aranızda olma, dertleşme fırsatını bana tanıdığınız için teşekkür ederim; ama bu aynı zamanda bir vebal. Hakkınızı bana helal edin. Allah beni sizlere karşı utandırmasın. Size karşı yalan söyleyenlerden eylemesin. Verdiği sözü unutanlardan eylemesin, saraya kapananlardan da eylemesin. Çok uzun zamandır Türkiye, 'şucu', 'bucu' diye birbirinin karşısına dikildi. Neticede ne oldu? Çırak çıkan siz oldunuz. Şu içinde neler öğrendim bir bilseniz. O dükkanların içinde 92 puan alıp atanamayan devlet memurları gördüm. 58 puan alıp atananları da gördüm. Nasıl bir kayırmacılığın olduğunu gördüm. Evinde bir şey olmadığı için tenceresini kaynatamayan kadınları gördüm. Gebe ineğini kesime göndermek zorunda kalacağını söyleyen besiciyi gördüm” dedi.
Müşterinin esnaf için velinimet olduğunu söyleyen Akşener, “Seçmen de siyasetçinin velinimetidir; ama bu unutuldu. Ağalara birlikte hatırlatacağız. Ben dahil herkesi karşınızda hazır olda durduracaksınız. Siz seçmensiniz. Siz olmazsanız hiçbir şey yok. Seçmenin velinimet olduğunu hatırlatmak için yollardayım” diye konuştu.

Emekli maaşı sözü

Akşener konuşmasından sonra mikrofonu kendisini dinleyenlere uzattı. Bir vatandaşın emekli maaşlarından dert yanması üzerine Akşener, “Söyleye söyleye emekli maaşlarını 2500 liraya çıkardılar. 2500 lirayla bir emeklinin yaşaması mümkün değil. Biz yıllardır söylüyoruz, gelirsek ilk yapacağımız iş; 2500 liraya fikslenen emekli maaşlarının tümünü asgari ücret seviyesine çıkarmak olacak” yanıtını verdi.

Eşi için iftar yemeği aldı
Akşener, konuşmasının ardından esnaf ziyaretlerinde bulundu. İlk olarak bir fırına giren Akşener, kendisine ikram olarak uzatılan ekmek ve tatlıyı kabul etmeyerek, parasını ödeyip satın aldı. Daha sonra bir lokantaya giren Akşener, İstanbul’da bulunan eşine iftar için yemek aldı. Menderes ilçesindeki programların ardından, Bornova ve Kemalpaşa ilçelerinde de vatandaşlar ve esnafla bir araya gelen Akşener, daha sonra karayoluyla İzmir’den ayrıldı.

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