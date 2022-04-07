Süper Lig'de bir kulüp başkanı daha istifa etti! 6 yıldır başkanlık yapıyordu

İZMİR takımlarının başkanlarına nazar değdi... Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in ardından Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, 6 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevini bıraktığını açıkladı.

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Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Altay'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Altay Spor Kulübü’nde altı yıldır büyük bir gururla sürdürdüğüm başkanlık görevimi, bugün itibariyle bırakıyorum. Genel kurulumuzun Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesine ve tüm idari-mali işleyişin düzenli olarak devamına yönelik planlama yapıldı.

Görev sürem boyunca destek veren Büyük Altay camiası ve taraftarına teşekkür ederken, çok kutsal bir görevi yerine getirmenin onuruyla sonsuz saygılarımı sunuyorum."

Dün de Adil Gevrek de istifa etmişti!

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un başkanı Adil Gevrek de dün istifa ettiğini açıklamıştı. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek yaptığı yazılı açıklama ile 24 Nisan 2022 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul kararı aldıklarını ve genel kurulda aday olmayacağını açıklamıştı.