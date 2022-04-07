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Süleyman Özışık 'boyun eğ, özür dile' tavsiyesinde bulunanlara taht hikayesiyle cevap verdi

Süleyman Özışık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisiyle ilgili suç duyurusunun ardından hakkında başlatılan soruşturma dosyasının sonuca bağlanmamasına tepki gösterdi.

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Gazeteci Süleyman Özışık, 1 yıla yaklaşan hakkındaki soruşturma dosyasının ilerlememesiyle ilgili eleştirilerini sürdürüyor.

Youtube kanalında hakkında dosya ile ilgili açıklamalarda bulunan Özışık, bir an önce yargılanma talebini tekrarladı. 

Duruşma salonunda savunma yapıp beraat kararı almak istediğini söyleyen Özışık, "10 ayda eğer bir dosyada suç unsuru olup olmadığına vakıf değilseniz ya sizde bir problem var ya o dosya temiz" dedi.

"Masum olduğum yerde kimsenin ayağına gidip beni affet demem"
Kendisine "boyun eğ, özür dile" diye tavsiyede bulunanlara Özışık, bir padişahın başından geçen "taht" hikayesiyle cevap verdi. 

Zulme maruz kaldığını belirten Özışık, "Masum olduğum yerde kimsenin ayağına gidip kimsenin önünde boynumu büküp 'beni affet' demem" dedi.

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