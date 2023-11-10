Manisa'da zeytin hasadı başladı, Belediye Başkanı Cengiz Ergün'de eşlik etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde domates, biber hasadı döneminde başlatılan koruyucu ekipman dağıtımı, tütün ve üzüm döneminin ardından zeytin hasat döneminde de devam ediyor. Bu kapsamda zeytinin başkenti olarak adlandırılan Akhisar ilçesinde Yeğenoba-Hamit-Çıtak Mahallelerini ziyaret eden Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve beraberindeki heyet, tarladaki çiftçilere koruyucu ekipman dağıtımı gerçekleştirdi.

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İklim değişiklikleri, dünyanın çeşitli bölgelerinde süren savaşlar gibi nedenlerle, tarımsal üretim üzerinde oluşan olumsuz etkinin bilinciyle, Manisa’daki tarımsal üretimin sürekliliği ve çeşitliliğinin sağlanması ve çiftçilerde gelir artışı oluşturacak kalemlerin desteklenmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün katılımıyla domates ve biber hasadındaki emekçilere yönelik olarak başlatılan koruyucu ekipman dağıtımı, tütün ve üzüm hasadının ardından zeytin üreticileri ile devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da bu doğrultuda Akhisar ilçesi Yeğenoba, Hamit ve Çıtak Mahallelerinde zeytin hasadı yapan çiftçileri tarlalarında ziyaret etti. Öztozlu’ya Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Şube Müdürü Mustafa Eralp, Akhisar Muhtarlık İşleri Müdürü Murat İpek, Akhisar Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş, Yeğenoba Mahalle Muhtarı Mehmet Acun, Çıtak Mahalle Muhtarı Ramazan Turkut ve Hamit Mahalle Muhtarı Mustafa Sadak da eşlik etti.

Başkan Ergün’ün selamlarını iletti, koruyucu ekipman dağıttı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, zeytinin başkentinde hasat yapan çiftçilere, kolaylıklar diledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten, bereketli bir hasat sezonu temennisinde bulunan Öztozlu ve beraberindeki heyet, plastik sepet, bez çanta, eldiven, şapka, bere, yağmurluk ve gözlükten oluşan koruyucu ekipmanları, zeytin hasadındaki çiftçilere takdim etti.

“Başkan Ergün, çiftçiyi düşünüyor”

Zeytin hasadındaki çiftçiler de kendilerini ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediyesi heyetine teşekkür etti. Başkan Ergün’ün kendilerini yalnız bırakmadığını belirten vatandaşlar, görüşlerini dile getirdi.

Yeğenoba Mahalle Muhtarı Mehmet Acun, “Çiftçiyi düşünen yalnızca Cengiz Başkanımız var. Cengiz Başkan, üreticiye sepet verdi, kasa verdi, örtü verdi, fidan verdi, sağ olsun bizi düşünüyor. Emeğine sağlık, Allah razı olsun” derken, Huriye Demirel, “Hediyeleri için teşekkürler. Buraya kadar gelip, bizi tarlamızda ziyaret ettiler, ayaklarına sağlık. Çok memnun olduk” şeklinde konuştu.