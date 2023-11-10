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Bitlis Hizan’da 10 Kasım Atatürk’ü anma programı gerçekleşti

Bitlis Hizan’da 10 Kasım Atatürk’ü anma programı gerçekleşti

Bitlis’in Hizan ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 85. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

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Hükümet konağı bahçesinde çelenk sunma töreninin ardından Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen anma programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından sinevizyon gösterimi yapıldı. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu programda koro çalışması sergilendi.

Düzenlenen anma programına Kaymakam Nurhalil Özçelik, ilçe protokolü, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

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