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Elazığ’da 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 zanlı firariydi, tutuklandı

Elazığ’da 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 zanlı firariydi, tutuklandı

Elazığ’da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada toplamda 35 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 zanlı tutuklandı.

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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu çerçevede ‘Tehdit ve Hakaret, Kasten Adam Yaralama ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçlarından 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan H.S. (37), ‘Kasten Adam Yaralama, Ateşli Silahla Tehdit ve Hırsızlık’ suçlarından 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan B.B.Y.(21) ve bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 9 yıl 27 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.G. (26) yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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