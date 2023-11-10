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Atatürk'ün portresi Ülker Stadı'nda resmedildi

Atatürk'ün portresi Ülker Stadı'nda resmedildi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü sebebiyle Atatürk'ün portresi Ülker Stadı'nda resmedildi.

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Fenerbahçe, Cumhuriyetin 100. yılında ressam Sevda Türkseven tarafından hazırlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin açılış töreni bugün gerçekleştirildi. Törene; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sarı-lacivertli yöneticiler, üyeler ve kulüp çalışanları katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Ali Koç, "Vefatının 85. yılında Atamızı bir kez daha minnetle ve şükranla anıyoruz.

Geleneksel hale gelen 10 Kasım Vapuru ile kongre üyelerimizle, aileleriyle, sporcularımızla, Yüksek Divan Kurulumuzla ve Yönetim Kurulu Üyelerimizle 9'u 5 geçe Dolmabahçe'de Atamızın huzurunda O'nu bir kez daha minnetle ve şükranla andık" şeklinde konuştu.

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