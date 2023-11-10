Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere kitap desteği

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci ara tatili nedeniyle 14 ortaokulda 6 bin 335 öğrenciye ‘Güz Tatili Değerlendirme Kitap Seti’ dağıttı.

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Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde bulunan 14 ortaokulda 6 bin 335 öğrenciye toplamda 25 bin 340 adet kitap dağıtıldı. Kitap dağıtımı ilk olarak Battalgazi ilçesinde yer alan Orhan Gazi Ortaokulunda başladı ve gün içerisinde diğer 13 okulda kitap dağıtımı devam etti. 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci ara tatili için dağıtılan kitap seti içerisinde Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler olmak üzere 4 test kitabı bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerin tatillerini iyi değerlendirebilmeleri için katkıda bulunmak istediklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Dr. Murat Kılınç, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimiz ara tatile girmeden önce Malatya’mızın iki merkez ilçesinde bulunan toplamda 14 ortaokulumuzda 6 bin 335 öğrenciye 25 bin 340 test kitabı dağıttık. Öğrencilerimiz bu kitaplardan ders çalışarak 2. döneme daha hazırlıklı gireceklerdir. Tabii bu faaliyetlerimizi yaparken, konteyner kentlerde de çalışmalarımızı yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın öğretmen olması hasebiyle öğlencilerimize selamları var. Ayrıca 8. Sınıf öğrencilerimiz LGS’ye giderecekler ve onlar için ara tatiller daha da önem arz ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimiz tatillerini iyi değerlendirebilmeleri için katkıda bulunmak istedik” dedi.

Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere yönelik yapmış olduğu hizmetten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, “Büyükşehir Belediyemizin kıymetli öğrencilerimize yönelik vermiş oldukları tatil setini dağıttık. Bilindiği üzere öğrencilerimiz ara tatile gerecekler. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi öğrencilerimizin tatilini değerlendirecekleri kıymetli bir hizmeti sundu. Bu vesileyle Büyükşehir Belediyemize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. 14 okulumuzda 30 bine yakın test kitabı öğrencilerimize dağıtılıyor. Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyoruz. Tatilde sağlıklı bir şekilde dinlensinler, mümkün oldukça kitap okusunlar. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı tatiller diliyoruz” diye konuştu.