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Mardin’de ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek aşevi hizmette, 10 bin kişilik kapasitesi var

Mardin’de ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek aşevi hizmette, 10 bin kişilik kapasitesi var

Mardin’de ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ulaştırmak üzere hayata geçirilen 10 bin kişilik kapasiteye sahip olan aşevi hizmet vermeye başladı.

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Mardin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile koordineli olarak belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik başlatılan Aşevi Projesi, tamamlanarak hizmete başladı.

373 metrekare alan üzerine yapılan aşevinde, pişirme alanı, kuru depo, hamur hazırlık alanı, et ve tavuk hazırlık alanı, sebze hazırlık alanı, soğuk hava depoları, bulaşıkhane ve idari alan yer alıyor.

10 bin kişilik yemek kapasitesine sahip aşevinde ilk etapta günlük olarak 500 kişilik yemek üretilmeye başlandı. Hijyenik bir ortamda pişirilen yemekler, buradaki paketleme ünitesinde paketlenerek SYDV ekipleri tarafından Artuklu ve Kızıltepe ilçesinde önceden belirlenen adreslere tek tek götürülerek teslim ediliyor. Haftanın 7 günü boyunca günde bir öğün üretim yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu, vatandaşların hayır duasını almayı amaçladıklarını ifade ederek, "Hem hayır duasını alalım hem sosyal devlet ilkesi gereği ihtiyaçlarını giderelim. Yegane amacımız budur" dedi.

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