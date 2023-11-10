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Beşiktaş'ta Rashica, Başakşehir maçında forma giyemeyecek

Beşiktaş'ta Rashica, Başakşehir maçında forma giyemeyecek

Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, milli takıma çağrılması nedeniyle 12 Kasım Pazar günü RAMS Başakşehir'le oynanacak maçın kadrosunda yer almayacak.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Rashica'nın, Kosova'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 12 Kasım'da İsrail ile yapacağı maçın aday kadrosuna davet edildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Kosova ile İsrail arasında 15 Ekim'de oynanması planlanan müsabaka, UEFA'nın kararı doğrultusunda 12 Kasım Pazar günü oynanacaktır. Kosovalı futbolcumuz Milot Rashica, Kosova Futbol Federasyonu tarafından söz konusu maçın aday kadrosuna davet edilmiştir. FIFA talimatları doğrultusunda bugün ülkesine giderek milli takım kampına katılacak Rashica, futbol takımımızın Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 12 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda RAMS Başakşehir ile oynayacağı müsabakanın kadrosunda yer alamayacaktır."

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