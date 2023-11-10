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2024 sonunda dolar kaç lira olacak? UBS'den ilginç lira tahmini

2024 sonunda dolar kaç lira olacak? UBS'den ilginç lira tahmini

İsviçre bankası UBS, yayımladığı raporda liradaki değer kaybının süreceğini, liranın dolar karşısında 2024 sonunda 39'a ve 2025 sonunda 48'e gerileyeceği öngörüsünde bulundu. UBS, Türkiye'de enflasyonun ise 2024'ün ikinci yarısından itibaren düşmeye başlayacağını kaydederken politika faizinin 2024 sonunda yüzde 25'e gerileyeceğini tahmin etti.

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Zürih merkezli İsviçre bankacılık devi UBS, Türk Lirası ve Merkez Bankası'nın para politikası hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Dünya.com'da yer alan habere göre çarşamba günü yayınladığı raporda, Türkiye'de Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme oranının 2022-23 dönemindeki ortalama yüzde 5'ten 2024 yılında yüzde 2,4'e ve 2025 yılında yüzde 3,2'ye gerileyeceğini öngören UBS, "Bu gerileme, makro dengesizliklerde bir miktar düzeltmeye imkan verecek ve daha düşük enflasyon, dış açık getirecek" değerlendirmesini yaptı.

Dolar 2024 sonunda 39 TL 

Raporda, Türk Lirası'nın zayıflamaya devam edeceğini öngören UBS, liranın dolar karşısında 2024 sonunda 39'a ve 2025 sonunda 48'e gerileyeceğini tahmin etti.

Türkiye'de enflasyonunun 2024'ün ikinci yarısında itibaren düşmeye başlayacağını, ancak enflasyonun 2024 sonunda TCMB'nin yüzde 36 olan tahminini üzerinde yüzde 41,4 seviyesinde gerçekleşeceğini öngören UBS, TCMB'nin 2024'ün ilk yarısında faizi yüzde 40 seviyesinde tutmasını beklediklerini, ancak bir başka faiz artırımı olasılığını dışlamadıklarını da vurguladı.

"Enflasyonda 2024 üçüncü çeyrekten itibaren görülecek keskin düşüşle, TCMB para politikasını gevşetmeye başlayacak" öngörüsünde bulunan UBS, politika faizinin 2024 sonunda yüzde 25'e gerileyeceğini tahmin etti.

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