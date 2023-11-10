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Otel çalışanının spor yapmak için bindiği bisiklet sonu oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Otel çalışanının spor yapmak için bindiği bisiklet sonu oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde bisiklet sürerken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti.

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Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde çalışan Volkan Baloğlu (40) spor yapmak için bisiklete bindi. Bisiklet sürerken fenalaşan Baloğlu, yolun kenarına yığıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekibi, Baloğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ceset, cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesi sonrası otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Baloğlu'nun cenazesi buradaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

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