Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ile yollar ayrıldı!

Beşiktaş, teknik sorumlu Burak Yılmaz ile kendisinin isteği üzerine yolların ayrıldığını duyurdu.

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Teknik direktör Şenol Güneş'in istifasının ardından takımın başına geçen ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısına kadar takımın başında kalması planlanan Burak Yılmaz'ın, kendisinin isteği üzerine görevine son verildi.

Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "10 Ekim 2023 tarihinden bu yana Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız kendisinin isteği üzerine ayrılmıştır. Burak Yılmaz’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş'ın dün Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olduğu maçta tribünler 'Burak Yılmaz'ı istemiyoruz' şeklinde tezahüratlarda bulunmuştu.

Burak Yılmaz, takımın başına geçtiği 10 Ekim tarihinden itibaren 4 Süper Lig, 2 UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 6 karşılaşmaya çıktı. Genç antrenör, söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet elde ederken 4 kez de sahadan mağlup ayrıldı.