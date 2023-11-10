Limanlarda elleçlenen yük miktarı ekimde azaldı

Türkiye limanlarında elleçlenen yük miktarı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 azalışla 44 milyon 282 bin tona gerilerken konteyner miktarı yüzde 11,5 artarak 1 milyon 118 bin TEU oldu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ekim ayına ilişkin konteyner ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ekimde limanlarda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 azalarak 44 milyon 282 bin tona düştü.

Ocak-ekim döneminde ise elleçlenen yük geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 düşerek 436 milyon 89 bin tona geriledi.

Ekim ayında dış ticaret taşımaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 gerileyerek 33 milyon 719 bin ton oldu.

Deniz yoluyla yapılan transit yük taşımaları yüzde 16,6 azalarak 5 milyon 273 bin tona indi. Aynı ayda kabotajda taşınan yük miktarı ise 5 milyon 290 bin tonla yüzde 1,3 azaldı.

En fazla yük Kocaeli'de elleçlendi

Söz konusu ayda en fazla yük elleçlemesi 6 milyon 847 bin tonla Kocaeli Bölge Liman Başkanlığında gerçekleşirken burayı 6 milyon 818 bin tonla Aliağa, 6 milyon 283 bin tonla İskenderun bölge liman başkanlıkları takip etti.

Ekimde limanlarda 6 milyon 677 bin ton "40'lık dolu konteyner" elleçlemesi yapıldı. 40'lık dolu konteyner 492 bin 842 tonluk artışla bir önceki aya göre elleçleme miktarlarında en fazla artış gösteren yük cinsi oldu.

Deniz yoluyla en fazla ihraç edilen yük cinsi "portland çimento" olarak kayıtlara geçti. Bu yolla en fazla ithal edilen yük cinsinin ise ham petrol olduğu hesaplandı.

Deniz yoluyla yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 302 bin tonla İtalya'ya yapılan taşımalarda gerçekleşti. İthalatta en fazla yük elleçlemesi 7 milyon 731 bin tonla Rusya'dan yapılan taşımalarda oldu. Ekimde en fazla elleçleme 13 milyon 407 bin tonla sıvı dökme yüklerde yapıldı.

En fazla konteyner elleçlemesi Mısır'a

Ekimde limanlarda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 artarak 1 milyon 118 bin TEU oldu.

Ocak-ekim döneminde ise limanlarda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,3 artışla 10 milyon 487 bin TEU olarak gerçekleşti.

Elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 yükselerek 878 bin 416 TEU'ya ulaştı.

Kabotajda elleçlenen konteyner miktarı yüzde 0,3 artarak 66 bin 232 TEU'yu buldu. En fazla konteyner elleçleme 261 bin 963 TEU ile Ambarlı Bölge Liman Başkanlığında gerçekleşti. Burayı 202 bin 147 TEU ile Kocaeli ve 168 bin 852 TEU ile Mersin bölge liman başkanlıkları takip etti.

Yunanistan, ekimde 121 bin 744 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke olarak kayıtlara geçti. En fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 45 bin 889 TEU ile Mısır'a giden konteynerler oluşturdu. En fazla ithalat amaçlı konteyner boşaltması ise 64 bin 775 TEU ile Yunanistan'dan gelenlerle yapıldı.