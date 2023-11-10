Ağrı'nın güneşi elektrik enerjisine dönüşüyor!

Ağrı'da dağlık alanlarda TKDK desteğiyle kurulan güneş panellerinden elde edilen enerji elektrik dağıtım şirketine satılıyor.

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Kış mevsimi uzun sürmesine rağmen ülkenin güneşlenme süresi en yüksek illeri arasında bulunan Ağrı'da, son yıllarda güneş enerjisi santrallerine (GES) önemli ölçüde yatırım yapıldı.

Tarıma elverişli olmayan dağlık alanlarda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) sağladığı yüzde 65'lik destek ve KDV muafiyetiyle bugüne kadar il merkezi ile ilçelerde 8 ayrı noktada GES kuruldu.

Toplam kapasiteleri 6 bin 232 kilovat olan bu santrallerde 21 bin 452 güneş paneli bulunuyor ve buralarda üretilen enerji, elektrik dağıtım şirketine satılıyor.

İl merkezine yakın Murat köyünün kuzeyinde kurulan santraller, Anadolu Ajansı (AA) ekibince dronla görüntülendi.

Güneş enerjisi uzun ömürlü ve doğa dostu

Türk Standardları Enstitüsü Enerji Yönetim Sistemi başdenetçisi Dr. Cahit Atlı, AA muhabirine, son yıllarda dünyada da Türkiye'de de yenilenebilir enerjiye yönelik büyük yatırımlar yapıldığını söyledi.

Güneş enerjisinin uzun ömürlü ve doğa dostu olduğunu belirten Atlı, şöyle konuştu:

"Ağrı kış memleketi olarak bilinmesine rağmen esasında güneş ışınlarından yararlanma bakımından Türkiye ortalamasının üstündedir. Türkiye'de metrekareye düşen ortalama ışınım değeri 1527 kilovatsaat iken bu değer Ağrı'da metrekare başına 1557 kilovatsaattir. Bu da Ağrı'da güneş potansiyelinin çok daha iyi olduğunu ve güneşten elektrik enerjisi elde etmek için daha büyük imkanlar olduğunu göstermektedir."

Atlı, GES kurulurken, tarım arazileri dışında dağlık ve tarıma elverişsiz olan güneye bakan alanların tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Ağrı, tükettiği enerjinin yüzde 15'ini karşılayacak potansiyele sahip

Enerji kaynaklarının çeşitlenmesiyle güneş enerjisinde bir sektör oluştuğunu dile getiren Atlı, şunları kaydetti:

"Bir taraftan güneş enerjisinden yararlanırken, bir taraftan da tarım arazilerini korumamız lazım. Ağrı'da 16 megavat lisanssız santraller olmak üzere toplamda 23 megavatlık elektrik üretimi yapan güneş santralleri var. Bu miktar Ağrı'da tüketilen enerjinin yüzde 8,2'sine denk gelmektedir. Ağrı, tüketilen enerjinin yüzde 15'ini karşılayacak bir potansiyele sahiptir. Ağrı'da özellikle temmuz ayında güneşlenme süresi 11 saati geçmektedir. Kışı da dikkate aldığımızda ortalama metrekare başına 1257 kilovatsaat güneşlenme süresiyle Türkiye ortalamasının üstündedir."