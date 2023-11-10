Yüksek sesle müzik dinlemek bilişsel fonksiyon kaybına yol açar

Manchester Pall Mall Medical'den Psikiyatrist Dr. Moreton, işitme sorunları ile bilişsel fonksiyon kaybı geliştirme arasında bir bağlantı olduğunu açıkladı.

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Doktor Moreton, "Kan basıncınızı kontrol ettirmenin ve tedavi ettirmenin ardından, ileriki yaşlarda demans riskinizi azaltmak için yapmanız gereken basit şeylerin listesinde ikinci sırada, işitme kaybınızı aşırı gürültüden uzak durarak korumak geliyor. Kulaklıklarınızın sesi fazla yüksek olmasın, çünkü duyusal bozukluk veya işitme kaybı, bu nedenle oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Moreton, işitme kaybı-demans ilişkisini ise şu şekilde açıkladı: "Çoğu insan işitme cihazı kullanma fikrini sevmez, ancak bunun sadece işitme ve iletişim yeteneğinizin artmasının ötesinde bilişsel fonksiyonlarınıza ve düşünme yeteneğinize olan faydaları da vardır. İşitme, demans önlemede gerçekten göz ardı edilen önemli bir anahtar unsurdur; basitçe söylemek gerekirse, düzgün işitme, gereksiz karmaşaya neden olur, zamanla anlamanızı etkiler ve düşünme süreçlerinize etki edebilir."