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İstanbul'da Haramidere'nin koku ve kirlilik sorunu çözüm bekliyor

İstanbul'da Haramidere'nin koku ve kirlilik sorunu çözüm bekliyor

Esenyurt'ta fabrikaların ve sanayi işletmelerinin bulunduğu bölgeden geçen Haramidere'den yayılan pis koku ve kirlilik, çevrede yaşayanları rahatsız ediyor.

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Çevresindeki işletmelerin atık sularının karıştığı öne sürülen derenin yüzeyinin köpük ve mavi bir tabaka ile kaplandığı görülüyor.

Dere yatağına birleşen bazı kanallardan da dereye siyah renkte sular akıyor.

Haramidere'nin geçtiği noktalarda ikamet edenler ve çevredeki esnafın kirlilik ve kötü koku şikayetleri de aylardır sürüyor.

Dere yatağının bulunduğu mahallenin sakinlerinden Muhammet Atsan, derenin sürekli kötü koku yayarak aktığını belirterek, "Biz mahalle sakinleri olarak çok tedirgin ve rahatsızız. Bu konuyla ilgili bir an evvel tedbir alınmasını istiyoruz. Sıcak havalarda sineklerden ve kokudan geçilmiyor, çok daha kötü oluyor. O nedenle derenin üzerinin kapatılmasını ya da farklı bir şekilde önlem alınmasını istiyoruz." dedi.

Bir başka mahalle sakini Şehabettin Özyakut da derenin özellikle sıcak havalarda rahatsız edici hale geldiğine vurgu yaparak, "Hem pislikten hem kokudan insanlar rahatsız oluyor. Bir de yağmur yağdığında sel ve felaket oluyor. 10 senedir burada yaşıyorum, bu derenin hali hep böyle" şeklinde konuştu.

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