CHP Genel Başkanı Özgür Özel o isimleri görevden aldı! İsmi anons edilmemişti

CHP'de hafta sonu gerçekleştirilen kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık koltuk macerası sona ererken, yeni Genel Başkan Özgür Özel seçilmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ilk kurbanları Barış Bozkurt ile Koray Aslan oldu. Özel’in iki ismi de kurultayda kendisini anons etmedikleri için görevden aldığı bildirildi.

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Özgür Özel, CHP 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci turunda 812 oy alarak genel başkan seçildi. Genel başkanlık seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Mehmet Tüm, Koza Yardımcı, Saniye Barut, Semra Dinçer, Ali Haydar Hakverdi, Aylin Nazlıaka, Müslim Sarı ve Orhan Sarıbal PM'ye giren 8 kişilik "Denge ve Denetleme" grubunu oluşturdu.

Bağımsız aday Deniz Yavuz Yılmaz ile birlikte Özel'in listesini delen üyelerin sayısı 9'a çıktı. Kılıçdaroğlu cephesinde yer alan Oğuz Kaan Salıcı ile Canan Kaftancıoğlu tarafından oluşturan "Denge ve Denetleme Listesi"nin, yeni PM'de muhalif kanadı temsil etmesi bekleniyor.

Üstünü çizdi iddiası

Ahaber'in özel haberine göre yer alan habere göre Özgür Özel'in genel başkanlık koltuğuna oturması ile birlikte muhalif belediye başkanlarını aday gösterilmeme paniği sardı. CHP Genel Başkanı Özel'in aralarında Bülent Kerimoğlu, Battal İlgezdi ve Ali Kılıç'ın da olduğu isimlerin üstünü çizeceği iddia edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ilk kurbanları sunucu Barış Bozkurt ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski koruma müdürü protokol danışmanı Koray Aslan oldu.

Sunucu Barış Bozkurt Özel'in iki ismi de kurultayda kendisini anons etmedikleri için görevden aldığı bildirildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski koruma müdürü protokol danışmanı Koray Aslan

CHP Kurultayında Özgür Özel'in salona girişi anons edilmemişti.







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