Asgari ücret masasından sızdı! Yeni rakam 18 bin lira mı olacak?
Milyonlarca çalışanın cevabını merak ettiği soru, "2024'te asgari ücret ne kadar olacak? Pazarlık masasının kurulması için geri sayım hızlandı. Aralık ayında bir araya gelecek işçi ve işveren tarafına hükümet hakemlik yapacak. Şimdilik artıyı belirleyecek en net oran ise enflasyon verileri... İşte o verilere göre senaryolar ve olasılıklar...
Asgari ücrete yapılacak zamla ilgili çalışanların beklentisi ‘en az yüzde 50-60’ oranında bir zam olurken milyonların beklediği görüşmelerin başlamasına kısa bir süre kaldı. Tahminler ve beklentilerin havada uçuştuğu şu günler çalışanların gözü asgari ücret için kurulacak ‘pazarlık’ masasına çevrildi.
Asgari ücret için geri sayım başladı. Aralık ayında işçi ve işveren tarafı bir kez daha bir araya gelecek ‘2024 yılında asgari ücret ne kadar olsun?’ sorusuna yanıt aranacak.
ATV Haber'e konuşan ekonomi yazarı Faruk Erdem görüşmelere ilişkin yaptığı değerlendirmesinde “Bu yılda yine enflasyon önemli olacak, enflasyonun üzerinde bir artış olacağını ben de bekliyorum” dedi.
Olasılıklar belli oldu
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. 4 aylık enflasyon oranı yüzde 29.41 oldu. Merkez Bankası’nın 6 aylık enflasyon tahmini ise yüzde 38. Eğer 6 aylık bir enflasyon olursa yüzde 38’lik bir artış olur bu rakama bakıldığında asgari ücretin en az 15 bin 708 TL’ye yükselmesi bekleniyor.