Asgari ücret masasından sızdı! Yeni rakam 18 bin lira mı olacak?

Olasılıklar belli oldu

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. 4 aylık enflasyon oranı yüzde 29.41 oldu. Merkez Bankası’nın 6 aylık enflasyon tahmini ise yüzde 38. Eğer 6 aylık bir enflasyon olursa yüzde 38’lik bir artış olur bu rakama bakıldığında asgari ücretin en az 15 bin 708 TL’ye yükselmesi bekleniyor.