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Emniyet Müdürlüğünden 'Mahallemde Maç Var' projesi

Emniyet Müdürlüğünden 'Mahallemde Maç Var' projesi

Denizli Emniyet Müdürlüğü, gençlerin mahalle bilincini güçlendirmek ve sporu tabana yaymak amacıyla futbol turnuvası düzenliyor.

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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, gençlerin toplumsal bağlarını güçlendirme ve mahalle kültürünü canlandırma amacıyla "Mahallemde Maç Var" futbol turnuvası düzenliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, turnuvanın sporu tabana yaymayı, gençler arasında spor bilincini artırmayı ve mahallelerdeki huzur ile güven ortamını geliştirmeyi amaçladığı belirtiliyor. Turnuva sayesinde gençlerin kötü arkadaşlıklardan ve alışkanlıklardan uzak durmaları da teşvik edilecek.

Katılım şartları ve başvuru süreci

Denizli’de yaşayan 2007, 2008 ve 2009 doğumlu gençler, turnuvaya katılmak üzere 10 Aralık 2023 tarihine kadar kimlik kartları ile birlikte mahalle muhtarlıklarına başvuruda bulunabilecekleri açıklandı.

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