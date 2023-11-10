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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılında mesaj yayımladı.

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Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'imizin kurucusu, İstiklal Harbi'mizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yılında saygıyla anıyorum. Milli dış politikamızla ülkemizin egemenlik ve bağımsızlığını güçlendirme kararlılığımızı bu vesileyle tekrar vurguluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşı'mızın tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla yad ediyorum."

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