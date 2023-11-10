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İlk ara tatil bugün başlıyor, ne zaman bitecek?

İlk ara tatil bugün başlıyor, ne zaman bitecek?

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, bugün 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatiline çıkacak. Ara tatilin ardından öğrenciler, 20 Kasım'da tekrar ders başı yapacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 13-17 Kasım tarihlerinde 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilini yapacak.

Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını okula gitmeden çevrimiçi tamamlayabilecek.

Ara tatilin ardından öğrenciler, 20 Kasım'da tekrar ders başı yapacak. 22 Ocak-2 Şubat 2024'te yarıyıl tatili, 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak.

11 Eylül 2023'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.

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