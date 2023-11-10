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Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı! Aralık 2013'ten bu yana en düşük oran

Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı! Aralık 2013'ten bu yana en düşük oran

TÜİK, eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre 0,1 puan azalışla yüzde 9,1'e düştü.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı eylülde bir önceki aya göre 46 bin kişi azalarak 3 milyon 168 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık düşüşle yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşti.

Bu oran, Aralık 2013'ten bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Söz konusu ayda işsizlik oranı yüzde 9 olarak hesaplanmıştı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5 iken, kadınlarda yüzde 12,3 olarak tahmin edildi.

Eylülde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalışla yüzde 16,7 oldu.

Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 13,8, kadınlarda ise yüzde 22 olduğu hesaplandı.

TÜİK, bazı aylara ilişkin işsizlik verilerinde revizyona gitti.

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