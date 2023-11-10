Tarsus'ta üreticilere yem desteği verildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ‘Destek büyükşehirden üretim çiftçiden’ sloganıyla büyükbaş hayvan yetiştiricilerine mısır flake yem desteği dağıtım töreni gerçekleştirerek üreticilere bir kez daha yanlarında olduğunu hissettirdi.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de katıldığı törende Tarsus ilçesinde 230 hayvan yetiştiricisine 132 bin kilogram yem desteği sağlanırken Akdeniz, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Mezitli, Tarsus, Toroslar ve Yenişehir ilçelerindeki 395 büyükbaş hayvan yetiştiricisine de 246 bin 400 kilogram mısır flake yem desteği ulaştırılacak.

Tarsus Cumhuriyet Meydanında düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Başkan Seçer, Mersin’in bir tarım kenti olduğunu vurgulayarak, "Bizim ekmeğimiz toprak ve hayvancılık. Köylü milleti olarak biz ekmeğimizi topraktan kazanıyoruz. Bu yüzden belediye olarak çiftçimize, üreticimize önem veriyoruz. Ama bizim özellikle önem verdiğimiz düşük ölçekli üretici. Büyük ölçekli üretici hem para kazanıyor hem de Tarım Bakanlığının desteklerinden faydalanıyor. Küçük üretici de faydalanıyor ama yeterli olmuyor” dedi.

Büyükbaş hayvancılıktan küçükbaş hayvancılığa, kaz yetiştiriciliğinden arıcılığa kadar Mersin’deki her alandaki üreticinin yanında olduklarının altını çizen Seçer, “Mersin genelinde bugüne kadar bin 128 büyükbaş hayvan üreticisine toplam 2 bin 780 ton yem desteği verdik. Bunun 393’ü Tarsuslu büyükbaş hayvan üreticisi. Bu 2 bin 780 ton desteğin de yaklaşık olarak 2 bin tonu Tarsus’ta. Çünkü en fazla büyükbaş hayvan yetiştiriciliği burada. Onun için de en büyük pay Tarsuslu üreticilerin” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir belediyesinin üreticilere yönelik proje ve desteklerini aktaran Seçer, birliklerle iş birliği halinde birçok yem ve tohum desteği de sağladıklarını söyledi. Büyükşehir belediyesinin ‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim’ projesinden de söz eden Seçer, “Bizim amacımız köylümüzü doğduğu yerde doymasına destek olmak. Bugüne kadar 240 aileyi yetiştirici yaptık. Bunun 121’i kadın üretici. Kadın üreticiye önem veriyoruz. Kadınlar üretsin ve çalışsın, ayaklarının üzerinde dursun, kimseye muhtaç olmasın istiyoruz. Çocuklarının eğitimine, bakımına, yemesine ve içmesine fayda sağlasın istiyoruz” şeklinde konuştu.

Üreticilere avokado, pasiflora, alıç, nergis soğanı gibi fide-fidan desteklerinin olduğunu aktaran Seçer, bu desteklerin küçük üreticiler için oldukça kıymetli olduğuna değinerek, “Tok açın halinden anlamaz. Üreticinin bu desteklere ihtiyacı var. Çalışacak, üretecek. Devlet sosyal olacak, belediye sosyal olacak. Belediye başkanı, gelen parayı halk için harcayacak ve halka yardımcı olacak. Belediye demek halk demek, bizim anlayışımız bu” diye konuştu.

"Tarsus kalbimizin içinde"

Tarsus’ta yaptıkları çalışmalara da değinen Seçer, kendi dönemlerine kadar Tarsus’ta bu denli kaliteli asfalt çalışmalarının yapılmadığının altını çizdi. “Bizler prestijli caddeler yapıyoruz” diyerek sözlerini sürdüren Seçer, Mersin merkezde yapılan işlerin aynısının Tarsus’ta da yapıldığını ifade ederek, “Aynı kalitede kaldırım, yol, bina, sosyal hizmet ve aynı oranda tarımsal destek yapılıyor. Tarsus bir köşede kalmış, unutulmuş, gözden ırak gönülden de ırak bir yer değil. Tarsus kalbimizin içinde” dedi.

Tarsus’ta yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Seçer, birçok mahallenin arıtmasının Tarsus arıtmasına bağlanacağını belirterek, arıtmanın kapasitesinin artırılması için Avrupa Birliği’nden fon aldıklarını ve bütçesinin de hazır olduğunu vurguladı. Tarsus’un altyapısında büyük değişiklikler olacağına dikkat çeken Seçer, 2024’ün başında yağmur suyu terfi istasyonunu ve Tarsus arıtma tesisinin açılışının yapılacağını ve Yenice’nin de arıtma tesisine en yakın zamanda kavuşacağını duyurdu. Afet riskinden dolayı yıkılan Şelale Otel’in yerine sanat eseri düzeyinde bir sosyal tesis yapacaklarını ve çalışmaların sürdüğünü belirten Seçer, “Oteli otelciler yapacak, belediye hizmet yapacak. Belediye güzel bir turistik alana otel yapıp kiraya vermez, onu otelci yapsın. Ben halk adına çalışan belediye başkanıyım. Yıktık ve ihaleye çıktık. Oraya sanat eseri düzeyinde bir sosyal tesis yapıyoruz. Çocuklarınızla gidebileceğiniz, tiyatro, oyun salonları, kır bahçesi ve yemek yeme alanlarının olduğu bir tesis yapacağız” diye konuştu.

Tarsus’a modern bir kreş de açacaklarının müjdesini veren Seçer, “Kreşlerimize çok talep var. Çünkü öğretmenlerimizden, uygulamalardan aileler oldukça memnun. Bu kreşler özel kreş gibi yüksek meblağlarda öğrenci almaz. Daha çok gelir düzeyi düşük, ihtiyaç sahibi olan ailelerin çocuklarını tercih ederiz. Bizim kime, hangi kesime hitap ve hizmet ettiğimizi tüm halkımın bilmesini istiyorum. Çocuklar çok modern bir kreşte hizmet alacak. Tarsus’umuza ne kadar güzel ve modern bir kreş açtığımızı hep beraber göreceğiz” şeklinde konuştu.

17-18-19 Kasım tarihlerinde bu yıl ‘Şahmeran Yılı’ teması ile gerçekleştirilecek olan ‘2. Uluslararası Tarsus Festivali’ne de tüm halkı davet eden Seçer, festival hakkında detayları paylaşarak, “Yaklaşık 250 ülkeden ve Türkiye’den halk dansları toplulukları gelecek. Yazarlar, çizerler, ünlü televizyoncular burada olacaklar, söyleşiler yapacaklar. Onlarla tanışma, onları dinleme ve izleme fırsatı bulacaksınız. Tarsus kadim, tarihi ve kültürel birikimi olan bir yer. Cuma günü Simge, cumartesi hemşehrimiz Manuş Baba, pazar günü de Melek Mosso Tarsuslulara çok güzel konserler verecek. Bütün Tarsusluları, özellikle gençleri bekliyorum” dedi.

Büyükbaş hayvan yetiştiricilerine dağıtılan yem desteğinden faydalanan üretici Emine Aslan, hayvan yetiştiricileri için en önemli girdi kalemlerinden biri olan yem fiyatlarının oldukça pahalı olduğuna dikkat çekerek, “Başkanımız Vahap Seçer, yarı hibeli yem desteğini verdi. Bizler de bayağı aldık ve rahatladık. Çok da iyi oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından projeden faydalanan üreticilere Başkan Seçer tarafından mısır flake dağıtımları yapıldı.