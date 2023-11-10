BIST 7.799
DOLAR 28,55
EURO 30,49
ALTIN 1.795,60
HABER /  SPOR

Hatayspor, yarın Mersin'de Galatasaray'ı konuk edecek

Hatayspor, yarın Mersin'de Galatasaray'ı konuk edecek

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Galatasaray ile karşılaşacak.

Abone ol

Mersin Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Oynadığı son 3 maçta puan toplayamayan Hatayspor, 14 puanla ligde 9. sırada yer alıyor. Hatayspor'un bu sezon çıktığı 11 maçta 3 galibiyeti, 3 mağlubiyeti ve 5 beraberliği bulunuyor. Rakip fileleri 18 kez havalandıran Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, kalesinde ise 15 gol gördü.

Akdeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Mehdi Boudjema ve Nikola Maksimovic karşılaşmada yer almayacak.

Galatasaray karşısında galibiyet arayacak Hatay ekibi, bu maça Erdemli Belediyesi Çeşmeli Futbol Sahası'nda hazırlandı.

Hatayspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da Haramidere'nin koku ve kirlilik sorunu çözüm bekliyor
İstanbul'da Haramidere'nin koku ve kirlilik sorunu çözüm bekliyor
Haşim Kılıç: Yargıtay haddini aştı! Suç duyurusu abesle iştigal...
Haşim Kılıç: Yargıtay haddini aştı! Suç duyurusu abesle iştigal...
İşte Erzurum’un maden karnesi
İşte Erzurum’un maden karnesi
İlk ara tatil bugün başlıyor, ne zaman bitecek?
İlk ara tatil bugün başlıyor, ne zaman bitecek?
Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı! Aralık 2013'ten bu yana en düşük oran
Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı! Aralık 2013'ten bu yana en düşük oran
CHP Genel Başkanı Özgür Özel o isimleri görevden aldı! İsmi anons edilmemişti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel o isimleri görevden aldı! İsmi anons edilmemişti
Aracın aynasına çarpan motosiklet 20 metre sürüklendi: 1 yaralı
Aracın aynasına çarpan motosiklet 20 metre sürüklendi: 1 yaralı
Emniyet Müdürlüğünden 'Mahallemde Maç Var' projesi
Emniyet Müdürlüğünden 'Mahallemde Maç Var' projesi
Dünya Müslüman Alimler Birliğinden İsrail'i boykot çağrısı!
Dünya Müslüman Alimler Birliğinden İsrail'i boykot çağrısı!
Sonbahar ile buluşan sis görsel şölen sundu
Sonbahar ile buluşan sis görsel şölen sundu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
Çanakkale açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı