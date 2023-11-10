Meral Akşener o isimlere kapıyı mı gösterdi! Cem Küçük'ten olay kulis

Gazeteci Cem Küçük, canlı yayında İYİ Parti'de iç savaş yaşandığına dair kulis bilgisi aktardı. Meral Akşener'in parti içindeki bazı isimlere kapıyı gösterdiğini iddia etti.

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Gazeteci Cem Küçük, TGRT'de sunduğu programda İYİ Parti'de yaşanan çekişmeyi anlattı. Meral Akşener'in, Ümit Dikbayır ve Uğur Poyraz'a kapıyı gösterdiğini iddia eden Cem Küçük, parti içerisinde iç savaş yaşandığını dile getirdi.

Belediyelerde iş çevirdiği gerekçesi ile...

İddialara şaşırdığını ifade eden gazeteci Cem Küçük, "Meral Hanımla sorun yaşadıkları doğru. Sakarya Milletvekili Uğur Poyraz ve Ümit Dikbayır topun ağzında. İYİ Parti kaynaklarına sorduk. Akşener iddialara göre, Ümit Dikbayır'ı belediyelerle iş çevirdiği gerekçesiyle, Uğur Poyraz'ı ise arkadan iş çevirmekle suçluyor. Ve Akşener iki isme kapı gösterdiği belirtiliyor." dedi.