Irak ve Suriye'de ABD üslerine 22 günde 46 saldırı

ABD Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye’de bulunan ABD ve koalisyon güçlerine yönelik 46 kez saldırı düzenlendiğini, 56 askerin yaralandığını duyurdu.

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İsrail ve Gazze’deki çatışmaların başlamasından bu yana ABD’nin Irak ve Suriye’deki üslerine yönelik saldırılar arttı.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh düzenlediği basın toplantısında, 17 Ekim ile 9 Kasım tarihleri arasında Irak ve Suriye’deki ABD birlikleri ile koalisyon güçlerine yönelik 46 dron ve roket saldırısı düzenlediğini söyledi.

Saldırılardan 24'ünün Irak'ta, 22'sinin ise Suriye'de gerçekleştirildiğini kaydeden Singh, saldırılar soncu 56 askerin yaralandığını, yaralanan bütün askerlerin tedavi edildiğini ve görevlerine döndüğünü ifade etti.

ABD’nin 8 Kasım gecesi Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları Ordusu ile İran destekli milis gruplar tarafından kullanılan silah depolama tesisini 2 F-15'le hedef aldığını hatırlatan Singh, bu saldırının Devrim Muhafızları ve bağlantılı gruplar tarafından hem Suriye hem de Irak'taki ABD üslerine yönelik devam eden tehdit ve saldırılara karşılık olarak gerçekleştirildiğini belirtti. Bunun ayrıca saldırılardan İran’ı sorumlu tuttuklarına yönelik açık bir mesaj olduğunu vurgulayan Singh, İran'a saldırıları durdurmak için önlem almaları çağrısında bulundu.

Singh, “Askeri eylemlerimiz İsrail-Filistin çatışmasına yaklaşımımızda bir değişikliğe işaret etmiyor. Bölgede çatışmayı tırmandırma gibi bir niyetimiz yok. Meşru müdafaa ve ABD personelinin korunması konusundaki kararlılığımız devam ediyor” dedi.

ABD ve koalisyon güçlerine yönelik saldırıların çoğunluğunu İran yanlısı Şii milis gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi adlı grup üstelenmişti.