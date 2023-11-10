Ümraniye’de 31 yaşındaki kadın 22 katlı rezidanstan düştü

İstanbul Ümraniye'de Rabia Keleş (31), 44 katlı binanın 16. katından düşerek hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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İstanbul Ümraniye'de Rabia Keleş (31), 44 katlı binanın 16. katından düşerek hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay saat 11.30 sıralarında Ümraniye Finanskent Mahallesi'ndeki bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre Rabia Keleş (31) 44 katlı binanın 16. katındaki pencereden sitenin bahçesine düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Rabia Keleş'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Keleş'in yaklaşık 2 yıl önce eşinden boşandığı ve 2 çocuğunun olduğu, olay sırasında çocuklarının evde olmadığı öğrenildi. Keleş'in olay sırasında kız kardeşinin evde olduğu bilgisine ulaşıldı.