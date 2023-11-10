BIST 7.799
DOLAR 28,55
EURO 30,49
ALTIN 1.795,60
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sinop'ta kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Sinop'ta kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

SİNOP'un Türkeli ilçesinde, otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Abone ol

M.D. yönetimindeki 57 AAD 321 plakalı otomobil, ilçe merkezi çıkışında R.A'nın kullandığı elektrikli motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede R.A'nın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Milyonlarca kişi yeni asgari ücreti bekliyor? 2024 asgari ücret ne kadar olacak işte o 5 ihtimal
Foto Galeri Milyonlarca kişi yeni asgari ücreti bekliyor? 2024 asgari ücret ne kadar olacak işte o 5 ihtimal Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Edirne merkezli kaçakçılık operasyonu: 5 zanlı tutuklandı!
Edirne merkezli kaçakçılık operasyonu: 5 zanlı tutuklandı!
Ağrı'nın güneşi elektrik enerjisine dönüşüyor!
Ağrı'nın güneşi elektrik enerjisine dönüşüyor!
Gazeteciye başörtüsü nedeniyle hakaret eden sanığa para cezası!
Gazeteciye başörtüsü nedeniyle hakaret eden sanığa para cezası!
Türkiye'nin ilk zırhlı SUV'u "TULGA" 2025'te görevde olacak!
Türkiye'nin ilk zırhlı SUV'u "TULGA" 2025'te görevde olacak!
Milli Savunma Bakanlığı resmen düğmeye bastı Uzay komutanlığı
Milli Savunma Bakanlığı resmen düğmeye bastı Uzay komutanlığı
ŞOK Marketler istikrarlı büyümesini sürdürüyor
ŞOK Marketler istikrarlı büyümesini sürdürüyor
DSÖ'den Gazze için salgın hastalık uyarısı!
DSÖ'den Gazze için salgın hastalık uyarısı!
Ümraniye’de 31 yaşındaki kadın 22 katlı rezidanstan düştü
Ümraniye’de 31 yaşındaki kadın 22 katlı rezidanstan düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargıtay-AYM krizinin çözümü için gerekeni yapacağım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargıtay-AYM krizinin çözümü için gerekeni yapacağım
Otomobilini ilana koydu dolandırılmaktan kurtuldu, yeni evli çift 350 bin lira dolandırıldı
Otomobilini ilana koydu dolandırılmaktan kurtuldu, yeni evli çift 350 bin lira dolandırıldı
Irak ve Suriye'de ABD üslerine 22 günde 46 saldırı
Irak ve Suriye'de ABD üslerine 22 günde 46 saldırı
Bakan Yerlikaya açıkladı! Uyuşturucu örgütünün kırmızı bültenle aranan lideri İstanbul'da yakalandı
Bakan Yerlikaya açıkladı! Uyuşturucu örgütünün kırmızı bültenle aranan lideri İstanbul'da yakalandı