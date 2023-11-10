Milyonlarca kişi yeni asgari ücreti bekliyor? 2024 asgari ücret ne kadar olacak işte o 5 ihtimal

Yine yeni asgari ücret belirlenirken, geçinme endekslerine bakılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın işçi, işveren ve toplumda gerçekleştireceği anket çalışmalarına ve memurlara yapılması muhtemel zam oranlarına bakılacak. Yeni asgari ücretin en geç aralık ayının son haftasında belirlenmesi bekleniyor.