BIST 7.798
DOLAR 28,55
EURO 30,49
ALTIN 1.794,22
HABER /  DÜNYA

Gazze sahiline çıkan komutan 'İsrail'in hedefi hiç bitmez' deyip açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gazze sahiline çıkan komutan 'İsrail'in hedefi hiç bitmez' deyip açıkladı

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyinde sahilde İsrail bayrağı çekildiği iddia edilen görüntüdeki İsrailli bir komutan, İsrail'in hedefinin hiç bitmeyeceğini söyleyerek, B"izler İsrail halkı, İsrail toprağı için savaşıyoruz. Burası bizim toprağımız."" dedi.

Abone ol

İsrail basınında, Gazze’nin kuzeyindeki sahil bölgesinde çekildiği iddia edilen bir görüntü yayımlandı.

Söz konusu görüntüde, İsrail askerlerinin sahile İsrail bayrağı çekerek ulusal marşlarını okuduğu görülüyor.

"İsrail'in hedefi hiç bitmez"

Görüntüdeki birliğin komutanı, İbranice yaptığı konuşmada, Filistin toprağı Gazze’nin İsrail’e ait olduğunu öne sürerek şunları söyledi:

"2 bin yıllık sürgünün ardından Gazze'nin limanlarına sahillerine geri döndük. Buradan 20 yıl önce kovulmuştuk. Bu görevi bitirmenin başka yolu yok. İsrail'in hedefi hiç bitmez. Bizim hedefimiz. İsrail'in hedefi, 2 bin yıllık kaybı, bu durduğumuz yerde. Bu savaşa ayrı girdik, bir bitiyoruz. Başımız yukarıda, artık oyalanmak yok. Bizler İsrail halkı, İsrail toprağı için savaşıyoruz. Burası bizim toprağımız."

İsrail, 1967’deki Altı Gün Savaşı’nda işgal ettiği Gazze Şeridi’nden 2005’te çekilmişti. Hamas'ın Filistin seçimlerini kazanması ve Gazze'de iktidara gelmesinin ardından İsrail, 2006'da Gazze Şeridi'ni abluka altına almıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Rize'nin yüksek kesimlerine kar düştü, ortalık beyaza büründü
Rize'nin yüksek kesimlerine kar düştü, ortalık beyaza büründü
Bakan Göktaş müjdeyi vermişti! 2 yıl geri ödemesiz kredi Meclis'te
Bakan Göktaş müjdeyi vermişti! 2 yıl geri ödemesiz kredi Meclis'te
Fransız avukat Gazze'de öldürülen çocuklar üzerinden eğlenen İsrail destekçilerine isyan etti
Fransız avukat Gazze'de öldürülen çocuklar üzerinden eğlenen İsrail destekçilerine isyan etti
İnşaat maliyet endeksi eylülde arttı
İnşaat maliyet endeksi eylülde arttı
Yumurtanın Saça Faydaları ve Zararları Nelerdir?
Yumurtanın Saça Faydaları ve Zararları Nelerdir?
Muğla'da 2 yıl önce yanan ormanlar yeniden yeşeriyor!
Muğla'da 2 yıl önce yanan ormanlar yeniden yeşeriyor!
Kuzey Kore, Nepal'deki büyükelçiliğini de kapattı
Kuzey Kore, Nepal'deki büyükelçiliğini de kapattı
Limanlarda elleçlenen yük miktarı ekimde azaldı
Limanlarda elleçlenen yük miktarı ekimde azaldı
Ağız kanseri belirtilerini uzmanlar açıkladı
Ağız kanseri belirtilerini uzmanlar açıkladı
Sinop'ta kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
Sinop'ta kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
Edirne merkezli kaçakçılık operasyonu: 5 zanlı tutuklandı!
Edirne merkezli kaçakçılık operasyonu: 5 zanlı tutuklandı!
Ağrı'nın güneşi elektrik enerjisine dönüşüyor!
Ağrı'nın güneşi elektrik enerjisine dönüşüyor!