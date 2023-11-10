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Gençlerbirliği'nin eski başkanlarından Hasan Şengel hayatını kaybetti

Gençlerbirliği'nin eski başkanlarından Hasan Şengel hayatını kaybetti

Gençlerbirliği Kulübünün eski başkanlarından Hasan Şengel, vefat etti.

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Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği'mizin önemli değerlerinden, camiamızın birleştirici unsuru, fedakarlık efsanesi eski başkanlarımızdan, Divan Kurulu Başkanımız Hasan Şengel'i 92 yaşında kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Eski Başkanımız Hasan Şengel'e Alllah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hasan Şengel'in cenaze töreniyle ilgili bilgilendirmenin daha sonra yapılacağı duyuruldu.

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