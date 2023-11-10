İsrail Suriye'yi vurdu, İran'dan korkutan uyarı geldi!

İsrail'in Gazze'ye yönelşik saldırıları 35'inci gününe girerken Tel Aviv, Suriye'yi vurdu. İran'dan uyarı geldi. İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan "İsrail'in artan saldırganlığı nedeniyle savaşın çapının genişlemesinin kaçınılmaz olduğunu" söyledi. Suriye'de bazı hedeflere misilleme olarak hava saldırıları düzenleyen İsrail, "Topraklarından yürütülen her bir terör faaliyetinden Suriye rejimini sorumlu tutuyoruz" tehdidinde bulundu.

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Gazze'de ateşkes yerine adece "her gün dört saatlik insani ara" formülünü kabul eden İsrail'in saldırıları sürüyor. İsrail ordusu bu sabah saatlerinde, Hamas savaşçılarının saklandığı iddiasıyla hastane çevrelerini hedef aldı. İsrail dün Kızıldeniz'deki Eilat kentine düşen İHA'ya misilleme olarak Suriye'ye de hava saldırıları düzenlerken, İran'dan "Savaşın yayılması kaçınılmaz" uyarısı geldi. Gazze'de yaşanan son gelişmeler şöyle:

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu yaralı ve hastaların yanı sıra yerinden edilmiş binlerce Filistinlilerin sığındığı Şifa Hastanesi'nin çevresini topçu ateşiyle yoğun bir biçimde bombaladı. Gazeteciler ve yerinden edilmişler için kurulduğu belirtilen iki çadırın doğrudan hedef alındığı, altı kişinin öldüğü, bazılarının da yaralandığı ifade edildi.

El-Avde ile Endonezya Hastanesi'nin çevresi de hedef alındı. Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, yaralı ve hastaların yanı sıra yerinden edilmiş binlerce Filistinlilerin sığındığı Endonezya Hastanesi'nin çevresine çok şiddetli saldırılar düzenledi. Ölen ve yaralananların olduğu aktarıldı. Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliye'de El-Avde Hastanesi çevresini bombaladığı belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının Rantisi İhtisas Çocuk Hastanesi'ni de "doğrudan" hedef aldığı aktarıldı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in hastaneyi direkt hedef alması sonucu bodrum katında ve bazı tesislerde büyük yangınların çıktığını duyurdu. Kızılhaç da, Kudüs hastanesinin yakınında "şiddetli bombardıman" olduğunu duyurdu.

İsrail Batı Şeria'daki şiddeti arttırıyor

İsrail, 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria üzerindeki baskısını da her geçen gün öldürüyor. Bölgede 14'ü Cenin'de olmak üzere son 24 saatte 19 Filistinlinin öldürüldüğü belirtilirken, Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yazılı açıklama yaparak İsrail'i kınadı. "İsrail hükümeti, Gazze'de ve Kudüs dahil Batı Şeria'da halkımıza yönelik kapsamlı savaşının dozunu artırıyor" diyen Ebu Rudeyne, "İsrail, Gazze'de Filistin halkına yönelik kapsamlı saldırısını Batı Şeria'ya taşıdı ve onlarca Filistinliyi öldürdü ve yaraladı. İsrail bu kapsamlı savaşında daha çok Filistinliyi öldürmeyi, tehcir etmeyi ve Filistin meselesini tasfiye etmeyi amaçlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'yi İHA'larla vuruyor

İsrail ordusu, Kızıldeniz'deki liman kenti Eilat'ta dün bir okula düşen insansız hava aracından Suriye'deki silahlı grupları sorumlu tuttu. Suriye'de bazı hedeflere misilleme olarak hava saldırıları düzenleyen İsrail, "Topraklarından yürütülen her bir terör faaliyetinden Suriye rejimini sorumlu tutuyoruz" tehdidinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Katar ziyaretinde savaşın bölgeye yayılması ihtimaline karşı yeni bir uyarıda bulundu. Abdullahiyan, "İsrail'in artan saldırganlığı nedeniyle savaşın çapının genişlemesinin kaçınılmaz olduğunu" söyledi.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda bir askerinin daha öldüğünü duyurdu. Buna göre, 7 Ekim saldırıları da dahil olmak üzere, ölen İsrail askerlerinin sayısı 354'e yükseldi.