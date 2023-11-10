Sayıştay'dan İBB'ye 161 milyonluk 'kamu zararı' cezası: Ücretsiz yolcu taşıyamazsın

Sayıştay, İBB'nin dini ve milli günlerde ulaşımı ücretsiz yapmasını kanuna aykırı buldu. Sayıştay Başkanlığı sağlanan ücretsiz ulaşımın kamu zararına sebep olduğunu savunarak İBB'ye, belediye yöneticilerine ve meclis üyelerine 161 milyon liralık fatura çıkardı. Kararın kesinleşmesi halinde 312 meclis üyesinin kişi başı yaklaşık 520 bin TL ödeme yapması gerekecek.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dini ve milli bayramlarda, 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu ve İstanbul’un fethinin yıl dönümü olan 29 Mayıs’ta, üniversite sınavlarının yapıldığı günler ile okulların açıldığı günlerde vatandaşlara ücretsiz ulaşım sağlıyor. İBB'nin bu kamu hizmeti Sayıştay'ın raporlarına girdi.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Sayıştay ücretsiz ulaşım sağlayan İBB’nin kamu zararına neden olunduğunu belirtti.

Ücretsiz ulaşımın sadece 65 yaş üstü yurttaşlar için sağlanabileceğini ve sadece öğrencilerin indirimli yolculuk yapabileceğini, bunun dışındaki ücretsiz ve indirimli yolcu taşıma kararlarının kanuna aykırı olduğunu belirten Sayıştay, İBB ile meclis üyelerinin “kamu zararına neden olduğunu” öne sürdü.

Yaklaşık 161 milyon TL’lik kamu zararına imza atıldığını savunan Sayıştay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye yöneticileri ve ücretsiz ulaşım kararlarını alan İBB Meclis üyelerinden bu zararın tahsil edilmesine karar verdi. İBB’deki tüm meclis üyeleri Sayıştay’ın kararına itiraz ederken kararın kesinleşmesi halinde 312 meclis üyesinin kişi başı yaklaşık 520 bin TL ödeme yapması gerekecek.

Anne Kart da mevzuata aykırı bulunmuştu

Öte yandan Sayıştay daha önce de İstanbul'da ikamet eden 0-4 yaş arası çocuk sahibi annelerin toplu ulaşımdan ücretsiz olarak faydalandığı 'Anne Kart’ı' mevzuatta aykırı bulmuştu. Sayıştay bu kararın yasaya uygun olmadığını belirterek, denetim raporunda “Hangi amaçla olursa olsun, hizmet sunumunda ücretsiz veya indirimli tarife uygulama belirleme yetkisi 4736 sayılı Kanun gereğince Cumhurbaşkanına aittir” ifadelerine yer vermişti.