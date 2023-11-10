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İlkokul öğrencileri Atatürk’ü marşlarla yad etti

İlkokul öğrencileri Atatürk’ü marşlarla yad etti

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Atatürk’ün vefatının 85.’nci yılında ilkokul öğrencileri Ata’yı marşlarla yad etti.

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Şuhut ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ilk tören, Atatürk Parkındaki Atatürk büstüne Kaymakam Vekili Betül Büyükkılıç'ın çelenk sunumları ile başladı.

Çelenklerin sunumunun ardından saat 09:05'te siren sesiyle birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşının okunmasından sonra tüm bayraklar yarıya indirildi. Tören ilkokul öğrencilerinin hazırlamış olduğu koreografi sunumu ile söyledikleri marşların ardından sona erdi.

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