Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama: Herkes hakettiği ilgi ve saygıyı görecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 85'inci ölüm yıl dönümünde Anıtkabir'de düzenlenen resmi tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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CHP lideri Özgür Özel, Anıtkabir'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için düzenlenen devlet törenine katıldı. Resmi tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, "Ana muhalefet partisi olmanın sorumluluğu ve önümüzdeki dönemde devleti yönetecek namzet parti olarak da devletin tüm kademeleri ile hak ettikleri saygı ve ilgi çerçevesinde temaslarımız olacak. CHP’ye saygılı davranan herkes, aynı saygıyı görecektir" ifadelerini kullandı.

Sadece el sıkıştık

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tören öncesinde konuşup konuşmadığının sorulması üzerine; "Merhabalaştık. Sadece el sıkıştık" dedi.

Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile konuşup konuşmadığı sorusuna ise "Meral Hanım’ı göremedim. Dönemedim o tarafa doğru, kalabalıktı. Ondan dolayı da üzüldüm, Meral Hanım ile merhabalaşmak istiyordum" yanıtını verdi.

"Ata’nın huzurunda siyasi rekabet olmaz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hayırlı olsun dileklerinde bulunup bulunmadığının sorulması üzerine ise "Devlet Bey ile merhabalaştık. Hatır sorduk. 10 Kasım olduğu için bir matem günü. Yine, daha önce birlikte çalıştığımız çok sayıda arkadaşımızla burada görüşme imkânı oldu ama Cumhuriyet’in 100. yılında 10 Kasım’da bu büyük matemde; siyasi parti farklılıklarının, siyasi rekabetlerin olmadığı bir ortamda olmak gerekiyor. Ata’nın huzurunda siyasi rekabet olmaz" ifadelerini kullandı.

Muhalefet partisi olmanın sorumluluğu içinde davranacağız

Yüksek yargı organları başkanlarının da törene katıldığının söylenmesi üzerine Özel, şunları söyledi:

"Evet. Tümüyle görüştük. Biz CHP olarak, muhalefet etmenin sorumluluğu içinde davranacağız. Ancak ana muhalefet partisi olmanın sorumluluğu ve önümüzdeki dönemde devleti yönetecek namzet parti olarak da devletin tüm kademeleri ile hak ettikleri saygı ve ilgi çerçevesinde temaslarımız olacak. CHP’ye saygılı davranan herkes, aynı saygıyı görecektir."