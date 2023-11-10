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Afyonkarahisar'da öğrencilerinden katılımcıları duygulandıran program

Afyonkarahisar'da öğrencilerinden katılımcıları duygulandıran program

10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri Türkiye genelinde olduğu gibi İhsaniye İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından da özel bir anma programı düzenlendi.

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Program Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleşti. Etkinlikte Metehan İmrak adlı öğrenci Atatürk'ü temsil ederek geleneksel Türk halk dansı olan Zeybek'i sergiledi. Gösteri, katılımcılara duygusal anlar yaşatırken, Atatürk'ün mirasına olan derin saygıyı yansıttı. Okul öğrencileri, bu özel günde kültürel mirası canlı tutma ve genç nesillere Atatürk'ün ilkelerini benimsetme amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirtti. Programa katılan öğrenciler, duygu dolu anlar yaşayarak Atatürk'ü anmanın önemine vurgu yaptı.

Öğretmenler, öğrencilere bu anlamlı etkinlik için tebriklerini ileterek, gençlerin milli değerlere olan bağlılıklarının ve kültürel katkılarının takdire şayan olduğunu kaydettiler.

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