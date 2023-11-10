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Manisa'da sporcular 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için koştular

Manisa'da sporcular 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için koştular

Manisa’nın Salihli ilçesinde gençler, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma yarışmasında koştu.

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Atatürk koşusu Salihli’de Gümüşçayı alanında yapıldı. Müsabakalara küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde 130 sporcu katıldı.

Müsabakalarda sporcular bir birileri geçmek için kıyasıya mücadele verdi. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödül töreni düzenlendi.
Dereceye giren sporculara Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Jandarma Komutan V. Ramazan Çetin, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Oktay Ayaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen tarafından ödülleri ve kupaları verildi.
Program hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

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