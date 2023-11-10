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Minikler duygu dolu anlar yaşattı, anaokulunda Atatürk'ün hayatını canlandırdılar,

Minikler duygu dolu anlar yaşattı, anaokulunda Atatürk'ün hayatını canlandırdılar,

Adapazarı Atatürk İlkokulu’nda ‘Atatürk’ün Hayatı’ konulu bilgi yarışması düzenlendi. Miniklerin doğru cevapları verebilmek için kıyasıya yarıştığı etkinlikte 2-İ sınıfı birinci oldu.

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete uğurlanışının 85’inci yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Sakarya’da da çeşitli etkinliklerle anılıyor. Bu çerçevede Adapazarı Atatürk İlkokulu’nda ‘Atatürk’ün Hayatı’ konulu bilgi yarışması düzenlendi. Minikler yarışmada doğru cevapları verebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Heyecanlı anlara sahne olan bilgi yarışmasında 2-İ sınıfı birinci oldu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Öğretmenimiz H. Mesut Fidan ve öğrencilerimiz Serra Bilgi, Yiğit Alp Bayram ve Ceren Özkarayaka’yı tebrik ediyoruz. Yarışmaya hazırlanan tüm sınıflarımıza ve destekleyen tüm velilerimize teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

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