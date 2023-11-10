Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri düzenlendi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85. yıldönümünde 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda anma etkinliği düzenledi.

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09.05'te siren çalınması ile birlikte saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan tören İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamdi Doğan; "1938 yılında sonsuzluğa uğurladığımız büyük Atatürk; azmi, kararlılığı, ileri görüşlülüğü ve önderliğiyle nasıl ki yaşamında milletimize bağımsızlık yolunda liderlik yaptıysa, bugün de bize bıraktığı mirasla yolumuzu aydınlatıyor. Asil Türk milletinin sinesindeki kahramanlığın tecellisi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 85 yıldır olduğu gibi bundan sonra da muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma yolunda bizlere ilham kaynağı olacak, dünya tarihine altın harflerle yazılan adıyla geleceğimize ışık tutacak" dedi.



Anma töreniyle başlayan program, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Atatürk ve Milli Egemenlik konferansıyla devam etti. Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, her milletin kimliğinin ana unsurlarından birinin o milletin kültürel değerleriyle birlikte içinden çıkardığı kahramanlar olduğunu belirtti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de Türk milleti için böyle bir kahraman olduğuna vurgu yapan Rektör Uslu, konuşmasının devamında; "Gazi Paşa ve silah arkadaşlarının Türk milletinin karakterinden ilhamla verdikleri mücadeleler, bugün ülkemizin ve milletimizin dünyada saygın bir yer edinmesini sağlamıştır. Onların kanla ve irfanla kurdukları Cumhuriyet’imiz, bir asrı devirmiş ve yeni yüzyıla Türkiye Cumhuriyeti ismiyle damgasını vurmak için bugünlere gelmiştir" ifadelerini kullandı. Program; Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Öztürk'ün 'Atatürk ve Milli Egemenlik' konferansıyla devam etti.



Konferansta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele ve sonrası cumhuriyetin kurulmasına ilişkin yaptıkları ve ortaya koyduğu liderlik hakkında bilgi veren Öztürk, milli egemenlik şuurunun Türk milletinde oluşma sürecini anlattı.