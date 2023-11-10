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Firari müteahhit, kadınlara böyle yakalandı! Yaptığı evler 370 kişiye mezar olmuştu

HATAY'da depremde 370 kişinin hayatını kaybettiği Emlak Bank Konutları'nın hakkında yakalama kararı bulunan müteahhidi Mehmet Özat, depremde yakınlarını kaybeden 2 kadın tarafından Ankara’daki bir AVM’de gezerken yakalandı.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi’nde bulunan Emlak Bank Konutları 1. Kısım’da bulunan 96 daireden oluşan 6 blok yıkıldı. Yaklaşık 400 kişinin yaşadığı düşünülen blokların enkazından 370 kişinin cansız bedeni çıkarılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında konutların müteahhidi Mehmet Özat hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Depremlerin ardından her yerde aranan Özat bugüne kadar bulunamamıştı.

Sosyal medyada bugün paylaşılan bir videoda ise Özat'ın yakalandığı belirtildi.

Yapılan paylaşımlarda, "Hatay’da 370 kişinin hayatını kaybettiği Emlak Bank Konutları’nın müteahhidi olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Özat, Ankara’da bir AVM’de yakınlarını kaybedenler tarafından yakalanarak polise teslim edildi" bilgisi verildi.

Ankara Adliyesi'ne sevk edildi

Gözaltına alınan Mehmet Özat, gerekli adli işlemler yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Ankara Adliyesi'ne sevk edilen Özat, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verecek.

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