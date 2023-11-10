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Afyonkarahisar’da iki otomobil çarpıştı, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da iki otomobil çarpıştı, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

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Kaza, İscehisar ilçesine bağlı Karakaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A, (63) idaresindeki 06 YA 6827 plakalı otomobil ile H.K.'nın (21) kontrolündeki 63 VK 555 otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler H.K. ve S.A. ile araçlardaki 4 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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