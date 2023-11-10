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Mardin’in bir mahallesinde daha içme suyu sorunu çözüldü

Mardin’in bir mahallesinde daha içme suyu sorunu çözüldü

Mardin'in Ömerli ilçesine bağlı İkipınar Mahallesi'nde yaşanan su sorunu, Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla çözüme kavuştu. Kent genelinde kaliteli içme suyu temini sağlamak için yatırımlarını hız kesmeden devam ettiren MARSU, kırsalda içme suyu problemlerini çözüme kavuşturuyor.

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Bu çerçevede kuraklık nedeniyle Ömerli ilçesinin kırsal İkipınar Mahallesi'nde kuruyan sondaj kuyusunun ardından başlayan su sorununa kalıcı çözüm sunmak amacıyla çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışma ile mahalleye yeni kuyu açılırken 1500 metre uzunluğunda ve 63 milimetre çapında içme suyu şebeke hattı döşemesi yapıldı. Kısa sürede terfi hattı çalışmaları tamamlanmasının ardından mahalleye kesintisiz ve sağlıklı içme suyu verilmeye başlandı.

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