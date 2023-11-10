Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz oyuncu! Yeni bölümde neler olacak?

Cuma akşamlarının fenomen dizisi "Kızılcık Şerbeti" reyting rekoru kırmaya devam ediyor. Show Tv'nin ilk gününden beri dikkat çeken yapımı, bugün ekrana gelecek bölümüne bir oyuncu konuk edecek.

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Ekranların sevilen dizisi "Kızılcık Şerbeti"nin bu akşam yayınlanacak bölümüne bir oyuncu konuk oluyor. Özlem Leman Davran, dizide Ömer’in (Barış Kılıç) arkadaşı “Gonca” rolünü canlandıracak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Ketche’nin yönetmen koltuğuna oturduğu diziye Özlem Leman Davran konuk oluyor. Davran fenomen dizide “Gonca” rolüne hayat verecek. Gonca dizide Ömer’in (Barış Kılıç) arkadaşı olarak hikâyeye renk katacak ve dizide 2 bölüm rol alacak.

Yeni bölümde neler olacak?

Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizinin yarın akşamki bölümünde, Doğa (Sıla Türkoğlu) Fatih (Doğukan Güngör) çiftinin ilişkisindeki gerginlik başka bir boyut kazanacak. Fatih’in eşinin boşanma avukatıyla görüştüğünü öğrenmesi işleri iyice karıştıracak. Kıvılcım’dan ayrılan Ömer, Gonca’yla yemeğe çıkacak, Alev (Müjde Uzman) ve Rüzgâr’ın (Yiğit Kirazcı) nişanı çekişmeli geçecek.