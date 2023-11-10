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İYİ Parti'de şok istifa! Meral Akşener'in meşhur fotoğrafında da yanındaydı

İYİ Parti'de şok istifa! Meral Akşener'in meşhur fotoğrafında da yanındaydı

MERKEZ Bankası'nın eski Başkanı ve İYİ Parti'nin kurucu Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, partisinden istifa etti.

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İYİ Parti'de yaprak dökümü ve kaos sürüyor. İYİ Parti'den şok bir isim daha istifa etti. Merkez Bankası eski Başkanı ve İYİ Parti'nin kurucularından Durmuş Yılmaz, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti’nin eski genel başkan yardımcısı ve milletvekili de olan Durmuş Yılmaz partisinden istifa ettiğini, e-devlet üzerinden üyeliğini sonlandırdığı anın görüntüsüyle duyurdu.

MHP Genel Başkan adalığı mücadelesine başladığı günden bu yana Meral Akşener'in yanında olan Durmuş Yılmaz, Akşener'in sembol fotoğrafında da emen yanındaki isimdi. Akşener o fotoğrafı, "Sn. Durmuş Yılmaz ile hukuksuzluğa karşı birlikte durduk.." notuyla paylaşmıştı. 

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