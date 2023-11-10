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Motosiklet sürücüleri, bu hataları sakın yapmayın!

Motosiklet sürücüleri, bu hataları sakın yapmayın!

Düzce'de artan motosiklet kazaları trafik ekiplerini harekete geçirdi. Verilen dikkat eğitiminde motosiklet sürücülerinin kask ve koruyucu kıyafet giymesi gerektiği belirtilerek, trafikte kaskın arasına telefon sıkıştırılmasının ya da telefonun motosikletin ön kısmına konulmasının ve müzik dinlenilmesinin doğru olmadığı kaydedildi.

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Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, artan motosiklet kazalarının önüne geçmek için çalışma başlattı. Bu çerçevede, trafik ekipleri motosiklet sürücülerine eğitim verdi. Motokuryelerin katıldığı eğitimde, kaskın önemi üzerinde duruldu.

Komiser Eyüp Göçer, "Sizleri en çok koruyacak şey kasktır. En çok kalıcı hasar alınan yer başta olur, kafada olur veya gözde olur. Bu sebeple kaskı kesinlikle kullanmalısınız. Denetimlerde çoğunuz görüyorsunuzdur. Genellikle kaska önem gösteriyor gibi oluruz ama koruyucu elbiselere de dikkat ederiz. 'Buna ceza yazılmıyor takmaya gerek yok' diye bir düşünceniz kesinlikle olmamalı. Burada sizin canınız önemli. Sağlığınız için kullanmaktan çekinmeyin" dedi.

Trafikte yapılmaması gereken hatalardan da Göçer, "Bazı arkadaşlar var. Kaskın arasına telefonunu sıkıştırıyor, bazıları telefonu motosikletin ön kısmına koyuyor. Belki navigasyona bakıyordur ama gerekirse 2 dakika durabilir. Düzce küçük bir yer. Acele etmeden köşede bakarsınız. 1 dakika geç gidebilirsiniz. Bazen uygulamada durduruyoruz. Sürücü hala telefonla konuşuyor. Seyir halinde telefonla konuşmanın yasağını geçtim. Bu sizin için çok tehlikeli. Müzik dinlenilmemesi gerekiyor. Bunların hepsi sizin dezavantajınız" diye konuştu.

Eğitimin ardından motosikletli kuryelere ekipmanlar hakkında da bilgiler verilirken, eğitim sonrasında kazaların azalacağı hedefleniyor.

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