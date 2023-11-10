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MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'nın sözde sorumlusu Yadin Bulut etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'nın sözde sorumlusu Yadin Bulut etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın uyuşturucu ticareti ve kara para aklama faaliyetlerinin sözde sorumlusu Yadin Bulut'u Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi

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 Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla terör örgütü PKK/KCK'nın uyuşturucu ticareti ve kara para aklama faaliyetlerinin sözde sorumlusu "Rızgar Suvar" kod adlı Yadin Bulut'u etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terörist Yadin Bulut, 2015'te PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katıldı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ile Hakurk-Avaşin'de faaliyetlerini sürdürdü.

Terör örgütü PKK/KCK'nın başlıca gelir kaynakları arasında bulunan uyuşturucu ticareti ile kara para trafiğini yöneten sözde sorumlulardan olduğu belirlenen Yadin Bulut, uyuşturucu sevkiyatı amacıyla harekete geçtiğinin öğrenilmesi üzerine MİT'in düzenlediği nokta operasyonla Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi.

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