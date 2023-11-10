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Erciş'te 10 Kasım Atatürk'ü anma programı gerçekleşti

Erciş'te 10 Kasım Atatürk'ü anma programı gerçekleşti

Van’ın Erciş ilçesinde “10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü” dolayısıyla program düzenlendi.

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85’inci yıl dönümü dolayısıyla sabah saatlerinde kaymakamlık bahçesinde bulunan Atatürk heykeline çelenk bırakmayla başlayan program, saat 09.05’te ilçede siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Anma programına daha sonra Atakan Çelik Kültür Merkezinde Erciş Atatürk Anadolu Lisesi tarafından tertiplenen programla devam edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasından sonra Erciş 108. Topçu Alay Komutanlığında görevli Topçu Teğmen Selahattin Alkan Karacan tarafından ‘Atatürk’ün askeri kişiliği’ anlatıldı.

Program, ‘Atatürk’ konulu videonun izlenmesi ve öğrencilerin oratoryo gösterisi ise devam etti. Bir öğrenci tarafından zeybek oynaması sonrası Atatürk’ün sevdiği türküler seslendirildi. 10 Kasım konulu yarışmada dereceye giren öğrencilerin şiirlerini okuması ile program sona erdi.
Program sonunda 10 Kasım anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödül verildi.
Programa Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Melih Akdağ, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Said Tokuçoğlu, kurum amirleri, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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