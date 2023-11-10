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Eskişehir'de 3 yıl önce kaza yapan işçi servisinin şoförüne 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Eskişehir'de 3 yıl önce kaza yapan işçi servisinin şoförüne 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Eskişehir’de meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı işçi servisi kazası davasında yargılanan otobüs şoförüne 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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2020 yılı Ağustos ayında kaza yapan işçi servisinde 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralanmıştı. Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar celsesinde taraf avukatları hazır bulundu.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 2021 yılında tahliyesine karar verilen otobüs şoförü sanık Mehmet İ. hakkında, ‘taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olmak’ suçundan, iyi hal indirimiyle 7 yıl 6 ay hapis cezasına karar verdi. 2021 yılında tahliye olan otobüs şoförü hakkında bulunan yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmedildi.

Öte yandan, davada tutuksuz yargılanan aralarında taşımacılık firması yetkililerinin de bulunduğu 5 sanık hakkında beraat kararı verildi.

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