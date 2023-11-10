Konya'da buğday hırsızlığından 5 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Konya Çumra kiralık deposunda yapılan son kontrollerde depolardaki bir miktar ürünün bulunmadığının tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan 5 kişiden 1'inin tutuklandığını bildirdi.

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TMO, Konya’nın Çumra ilçesinde kiralanan depodan buğday hırsızlığıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre üreticiler tarafından 2023 yılı hububat alım kampanyası döneminde TMO’ya 12 milyon tonun üzerinde ürün alımı gerçekleştirilerek, tüm zamanların en yüksek alımına ulaşıldı. Hububat üretiminin yoğun olduğu illerde TMO’ya arz edilen tüm ürünlerin alınabilmesi amacıyla mevcut TMO depoları ve lisanslı depolara ek üçüncü şahıslardan da depo kiralanarak alım kapasitesi artırıldı. Konya Çumra’da alımların tamamlanmasının ardından tüm tedbirler alınarak kiralık depolar mühürlemek suretiyle kapatıldı, ürün sigorta kapsamına alındı ve 7 gün 24 saat esasına göre özel güvenlik ekibi görevlendirildi.



TMO’nun ülke genelinde alım yaptığı tüm depolarda uyguladığı gibi Çumra’da da depo ve stoklar belirli periyotlarla ilgili TMO personelince kalite yönüyle kontrol edildi ancak bu depoda yapılan son kontrollerde depolardaki bir miktar ürünün bulunmadığı tespit edildi. Bunun üzerine Konya Başmüdürlüğü tarafından konu adli kolluk makamlarına intikal ettirilerek, adli soruşturma başlatılması talep edildi. Aynı gün Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından da konuyu incelemek ve soruşturmak üzere müfettiş görevlendirildi. Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili olarak 5 kişiyi gözaltına aldı. Söz konusu şahıslardan biri halen tutuklu bulunurken, 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.