BIST 7.831
DOLAR 28,56
EURO 30,55
ALTIN 1.789,31
HABER /  GÜNCEL

Konya'da buğday hırsızlığından 5 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı

Konya'da buğday hırsızlığından 5 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Konya Çumra kiralık deposunda yapılan son kontrollerde depolardaki bir miktar ürünün bulunmadığının tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan 5 kişiden 1'inin tutuklandığını bildirdi.

Abone ol

TMO, Konya’nın Çumra ilçesinde kiralanan depodan buğday hırsızlığıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre üreticiler tarafından 2023 yılı hububat alım kampanyası döneminde TMO’ya 12 milyon tonun üzerinde ürün alımı gerçekleştirilerek, tüm zamanların en yüksek alımına ulaşıldı. Hububat üretiminin yoğun olduğu illerde TMO’ya arz edilen tüm ürünlerin alınabilmesi amacıyla mevcut TMO depoları ve lisanslı depolara ek üçüncü şahıslardan da depo kiralanarak alım kapasitesi artırıldı. Konya Çumra’da alımların tamamlanmasının ardından tüm tedbirler alınarak kiralık depolar mühürlemek suretiyle kapatıldı, ürün sigorta kapsamına alındı ve 7 gün 24 saat esasına göre özel güvenlik ekibi görevlendirildi.

TMO’nun ülke genelinde alım yaptığı tüm depolarda uyguladığı gibi Çumra’da da depo ve stoklar belirli periyotlarla ilgili TMO personelince kalite yönüyle kontrol edildi ancak bu depoda yapılan son kontrollerde depolardaki bir miktar ürünün bulunmadığı tespit edildi. Bunun üzerine Konya Başmüdürlüğü tarafından konu adli kolluk makamlarına intikal ettirilerek, adli soruşturma başlatılması talep edildi. Aynı gün Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından da konuyu incelemek ve soruşturmak üzere müfettiş görevlendirildi. Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili olarak 5 kişiyi gözaltına aldı. Söz konusu şahıslardan biri halen tutuklu bulunurken, 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bitlis Hizan’da 10 Kasım Atatürk’ü anma programı gerçekleşti
Bitlis Hizan’da 10 Kasım Atatürk’ü anma programı gerçekleşti
Elazığ’da 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 zanlı firariydi, tutuklandı
Elazığ’da 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 zanlı firariydi, tutuklandı
Kemal Öztürk Habertürk'ten istifa etti gerekçesini açıkladı
Kemal Öztürk Habertürk'ten istifa etti gerekçesini açıkladı
Dolandırıcılardan öyle bir mesaj aldı ki bir an intihar etmeyi düşündü
Dolandırıcılardan öyle bir mesaj aldı ki bir an intihar etmeyi düşündü
Erciş'te 10 Kasım Atatürk'ü anma programı gerçekleşti
Erciş'te 10 Kasım Atatürk'ü anma programı gerçekleşti
Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz oyuncu! Yeni bölümde neler olacak?
Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz oyuncu! Yeni bölümde neler olacak?
Çok sayıda vatandaşın beklediği haber geldi! Bakan Göktaş açıkladı: Aile Destek Programı ödemeleri başladı
Çok sayıda vatandaşın beklediği haber geldi! Bakan Göktaş açıkladı: Aile Destek Programı ödemeleri başladı
İYİ Parti'de şok istifa! 'Partide her şey çöktü' dedi! Meral Akşener'in meşhur fotoğrafında da yanındaydı
İYİ Parti'de şok istifa! 'Partide her şey çöktü' dedi! Meral Akşener'in meşhur fotoğrafında da yanındaydı
Kablosuz dikey süpürge Dreame R20 daha güçlü temizlik vaat ediyor
Kablosuz dikey süpürge Dreame R20 daha güçlü temizlik vaat ediyor
Yapay zeka tabanlı hakim ve avukatlar mümkün mü?
Yapay zeka tabanlı hakim ve avukatlar mümkün mü?
MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'nın sözde sorumlusu Yadin Bulut etkisiz hale getirildi
MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'nın sözde sorumlusu Yadin Bulut etkisiz hale getirildi
Mevduat faizleri uçtu! 1 aylık faiz 3 puan artışla yüzde 44 oldu...
Mevduat faizleri uçtu! 1 aylık faiz 3 puan artışla yüzde 44 oldu...